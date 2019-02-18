2019-02-18T12:55:12+03:00
Происшествия

Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке

Среди других задержанных американцы, серб и местные жители
Ася РОМАНЧУК
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Россиянина задержали на Гаити за участие в бандеРоссиянина задержали на Гаити за участие в бандеФото: Архив "КП"
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На Гаити местные стражи порядка задержали участников преступной группировки, в которою входили представители разных государств мира. Россиян в списке оказался тоже. Мужчина сейчас находится в полиции. Всех задержанных подозревают в создании опасного сообщества и незаконном хранении оружия. Подробности случившегося сообщает агентство AFP, ссылаясь на местных силовиков.

Известно, что в преступное сообщество входило не менее восьми человек. Все они сейчас задержаны. Среди них пять американцев, один серб, один местный житель и россиянин. Мужчины обвиняются в незаконном хранение оружия. Кроме того, их ждет наказание за создание преступного сообщества.

При обыске у них было найдено шесть штурмовых винтовок, боеприпасы, пять бронежилетов, два беспилотника, различные средства связи и несколько номерных знаков Гаити. Сейчас все это конфисковано, как вещественные доказательства.

Пока в российском МИД ситуацию с россиянином не комментируют.

Сообщается, что задержание было проведено 17 февраля в столице страны Порт-о-Пренс. Подозреваемые уверяют, что работают на местное правительство, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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