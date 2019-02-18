2019-02-18T11:59:26+03:00
Звезды

Звезда «Интернов» Дмитрий Митюрич получил ранение из ружья во время съемок

Актер обратился в поликлинику за медицинской помощью и теперь обстоятельства происшествия выясняют полицейские
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Митюрич (слева) был ранен во время съемок. ФОТО: стоп-кадр с видео сериала "Интерны"Дмитрий Митюрич (слева) был ранен во время съемок. ФОТО: стоп-кадр с видео сериала "Интерны"
Изменить размер текста:

Российский актер Дмитрий Митюрич был вынужден обратиться за медицинской помощью после неудачного случая на съемочной площадке. Мужчина получил ранение из помпового ружья, травмы оказались не шуточными и помогать Митюричу пришлось медикам.

Пока все обстоятельства происшествия не описываются, их пытаются установить полицейские, которые получили информацию о ранении от медиков.

Известно, что травма была получена во время съемок клипа в Москве. 17 февраля около 21 вечера Дмитрий взял в руки помповое ружье и выстрелил в воздух. Все шло по сценарию, кроме одного – пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела, в результате актер получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени.

Около 21:35 Митюрич обратился к медикам за помощью. Врачи помогли пациенту и теперь ему нужен период реабилитации.

- Никаких вопросов у меня к съемочной компании нет… Что за клип, я сказать не могу, так как он еще не вышел — это коммерческая тайна. Я съездил в больницу, мне оказали всю необходимую медицинскую помощь и сейчас чувствую себя нормально, — рассказал телеканалу "360" Митюрич.

Дмитрий Митюрич родился в 1966 году. Актером он стал далеко не сразу, только после того, как решил оставить службу в армии. К тому моменту за плечами были 18 лет, отданный ВС. В 2003 году мужчина случайно попал в модельный бизнес, а потом попробовал себя в кино. Сейчас на счету Митюрича более 30 ролей, одна из самых известных – это пациент доктора Купитмана в сериале «Интерны».

В гостях у "КП" побывали герои сериала "Интерны".Ирина МОЛОКОТИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе
Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок желанием привлечь внимание
Испанские СМИ героизировали дивизию, участвовавшую в осаде Ленинграда
Песков: Турция демонстрирует стойкость, несмотря на угрозы США
Названа самая популярная иномарка за январь 2019 года
В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности
Зинедина Зидана назвали кандидатом на пост главного тренера «Челси»
В российском посольстве обеспокоены судьбой Скрипалей
В Донецке прогремели три взрыва
Главы МИД России и Японии провели "бурный" обмен мнениями в Мюнхене
Членов Европарламента не пустили на территорию Венесуэлы
Поправки к газовой директиве ЕС оставят "Северный поток-2" полупустым
Ирландская авиакомпания отказалась от использования российских SSJ-100
Стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск
Срок отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней
Два автомобиля были повреждены при падении деревьев в Москве
Spiegel поставил под сомнение мировое лидерство США
ЦБ хочет контролировать трейдеров нефтепродуктов, чтобы избежать скачков цен
Пять человек попали в больницу после стрельбы в Новом Орлеане
Автоэксперты отмечают гонку цен на машины в России