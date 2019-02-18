Звезда «Интернов» Дмитрий Митюрич получил ранение из ружья во время съемок

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-18T11:59:26+03:00

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Российский актер Дмитрий Митюрич был вынужден обратиться за медицинской помощью после неудачного случая на съемочной площадке. Мужчина получил ранение из помпового ружья, травмы оказались не шуточными и помогать Митюричу пришлось медикам.

Пока все обстоятельства происшествия не описываются, их пытаются установить полицейские, которые получили информацию о ранении от медиков.

Известно, что травма была получена во время съемок клипа в Москве. 17 февраля около 21 вечера Дмитрий взял в руки помповое ружье и выстрелил в воздух. Все шло по сценарию, кроме одного – пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела, в результате актер получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени.

Около 21:35 Митюрич обратился к медикам за помощью. Врачи помогли пациенту и теперь ему нужен период реабилитации.

- Никаких вопросов у меня к съемочной компании нет… Что за клип, я сказать не могу, так как он еще не вышел — это коммерческая тайна. Я съездил в больницу, мне оказали всю необходимую медицинскую помощь и сейчас чувствую себя нормально, — рассказал телеканалу "360" Митюрич.

Дмитрий Митюрич родился в 1966 году. Актером он стал далеко не сразу, только после того, как решил оставить службу в армии. К тому моменту за плечами были 18 лет, отданный ВС. В 2003 году мужчина случайно попал в модельный бизнес, а потом попробовал себя в кино. Сейчас на счету Митюрича более 30 ролей, одна из самых известных – это пациент доктора Купитмана в сериале «Интерны».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="386" height="274" src="https://www.kp.ru/video/embed/421428" frameborder="0"></iframe> В гостях у "КП" побывали герои сериала "Интерны".Ирина МОЛОКОТИНА

ИСТОЧНИК KP.RU