Звезда «Интернов» Дмитрий Митюрич получил ранение из ружья во время съемок
Российский актер Дмитрий Митюрич был вынужден обратиться за медицинской помощью после неудачного случая на съемочной площадке. Мужчина получил ранение из помпового ружья, травмы оказались не шуточными и помогать Митюричу пришлось медикам.
Пока все обстоятельства происшествия не описываются, их пытаются установить полицейские, которые получили информацию о ранении от медиков.
Известно, что травма была получена во время съемок клипа в Москве. 17 февраля около 21 вечера Дмитрий взял в руки помповое ружье и выстрелил в воздух. Все шло по сценарию, кроме одного – пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела, в результате актер получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени.
Около 21:35 Митюрич обратился к медикам за помощью. Врачи помогли пациенту и теперь ему нужен период реабилитации.
- Никаких вопросов у меня к съемочной компании нет… Что за клип, я сказать не могу, так как он еще не вышел — это коммерческая тайна. Я съездил в больницу, мне оказали всю необходимую медицинскую помощь и сейчас чувствую себя нормально, — рассказал телеканалу "360" Митюрич.
Дмитрий Митюрич родился в 1966 году. Актером он стал далеко не сразу, только после того, как решил оставить службу в армии. К тому моменту за плечами были 18 лет, отданный ВС. В 2003 году мужчина случайно попал в модельный бизнес, а потом попробовал себя в кино. Сейчас на счету Митюрича более 30 ролей, одна из самых известных – это пациент доктора Купитмана в сериале «Интерны».
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ИСТОЧНИК KP.RU