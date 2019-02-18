Названа самая популярная иномарка за январь 2019 года

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-18T12:26:38+03:00

Эксперты назвали машины, которые пользовались наибольшим спросом в январе 2019 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чаще всего покупали Kia Rio, а второе место досталось Volkswagen Polo

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные автомобили, которые пользуются спросом у москвичей с начала 2019 года. В январе активнее всего покупались автомобили Kia Rio. За прошлый месяц было продано 611 машин, что на 35% меньше, чем в январе 2018-го.

Второе место по популярности принадлежит «немцам» - 563 Volkswagen Polo было продано в автосалонах. Этот показатель на 28% выше, чем годом ранее. Третья строчка у «корейцев» Hyundai Сreta - 461 штука, рост относительно января 2018 года 12%. В пятерку вошли Skoda Octavia (382 шт.; +15%) и Hyundai Solaris (370 шт.; −26%).

Среди популярных новых автомобилей, которые стабильно пользуются спросом у жителей столицы Toyota Camry (339 шт.; +9%), Nissan X-Trail (310 шт.; −6%), Volkswagen Tiguan (301 шт.; −1%), Skoda Kodiaq (276 шт.; +194%) и Kia Sportage (263 шт.; −38%).

Всего же за первый месяц нового года было продано порядка 12 тысяч новых автомобилей, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU