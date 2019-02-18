2019-02-18T12:26:38+03:00
Авто

Названа самая популярная иномарка за январь 2019 года

Чаще всего покупали Kia Rio, а второе место досталось Volkswagen Polo
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Эксперты назвали машины, которые пользовались наибольшим спросом в январе 2019 годаЭксперты назвали машины, которые пользовались наибольшим спросом в январе 2019 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные автомобили, которые пользуются спросом у москвичей с начала 2019 года. В январе активнее всего покупались автомобили Kia Rio. За прошлый месяц было продано 611 машин, что на 35% меньше, чем в январе 2018-го.

Второе место по популярности принадлежит «немцам» - 563 Volkswagen Polo было продано в автосалонах. Этот показатель на 28% выше, чем годом ранее. Третья строчка у «корейцев» Hyundai Сreta - 461 штука, рост относительно января 2018 года 12%. В пятерку вошли Skoda Octavia (382 шт.; +15%) и Hyundai Solaris (370 шт.; −26%).

Среди популярных новых автомобилей, которые стабильно пользуются спросом у жителей столицы Toyota Camry (339 шт.; +9%), Nissan X-Trail (310 шт.; −6%), Volkswagen Tiguan (301 шт.; −1%), Skoda Kodiaq (276 шт.; +194%) и Kia Sportage (263 шт.; −38%).

Всего же за первый месяц нового года было продано порядка 12 тысяч новых автомобилей, пишет газета «Известия».

Самые популярные машины 2018 года и прогноз на 2019

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе
Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок желанием привлечь внимание
Испанские СМИ героизировали дивизию, участвовавшую в осаде Ленинграда
Песков: Турция демонстрирует стойкость, несмотря на угрозы США
В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности
Звезда «Интернов» Дмитрий Митюрич получил ранение из ружья во время съемок
Зинедина Зидана назвали кандидатом на пост главного тренера «Челси»
В российском посольстве обеспокоены судьбой Скрипалей
В Донецке прогремели три взрыва
Главы МИД России и Японии провели "бурный" обмен мнениями в Мюнхене
Членов Европарламента не пустили на территорию Венесуэлы
Поправки к газовой директиве ЕС оставят "Северный поток-2" полупустым
Ирландская авиакомпания отказалась от использования российских SSJ-100
Стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск
Срок отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней
Два автомобиля были повреждены при падении деревьев в Москве
Spiegel поставил под сомнение мировое лидерство США
ЦБ хочет контролировать трейдеров нефтепродуктов, чтобы избежать скачков цен
Пять человек попали в больницу после стрельбы в Новом Орлеане
Автоэксперты отмечают гонку цен на машины в России