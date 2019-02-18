2019-02-18T12:29:50+03:00
Политика

Песков: Турция демонстрирует стойкость, несмотря на угрозы США

Кремль уверен в готовности Анкары взять на себя обязательства за приобретаемые у Москвы дивизионы С-400
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Турция является одной из немногих стран, которые могут продемонстрировать стойкость на фоне давления США, особенно в обстановки, когда Вашингтон запугивает санкциями из-за приобретения ЗРС С-400. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Хюрриет".

Представитель Кремля уверен в готовности Анкары взять на себя обязательства и ответственность за приобретаемые дивизионы С-400 за $2,5 млрд.

"Все контракты уже заключены, стороны взяли на себя обязательства, кредиты предоставляются, платежи проводятся", - заявил он.

Напомним, что Соединенные Штаты пригрозили отозвать свое предложение по зенитным ракетным комплексам Patriot, если Турция купит у России системы С-400. Ранее Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРС С-400 "Триумф" на общую сумму 2,5 млрд долларов еще в конце 2017 года. Вашингтону такая сделка не понравилась, и они стали настойчиво предлагать Турции свою комплексы, которые стоят в три раза дороже.

Сайт kp.ru писал о том, что турецкие власти уже неоднократно отказывали Соединенным Штатам, поскольку им невыгодно лишаться сделки с нашей страной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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