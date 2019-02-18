2019-02-18T12:31:28+03:00
Политика

Испанские СМИ героизировали дивизию, участвовавшую в осаде Ленинграда

Газета ABC пишет о том, что примкнувшие к нацистам солдаты были "бесстрашными бойцами", которые сопротивлялись Красной Армии в "тяжелейших условиях"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Голубая дивизия» участвовала в блокаде Ленинграда, и ожесточенно сопротивлялись в ходе советской наступательной операции «Полярная звезда»«Голубая дивизия» участвовала в блокаде Ленинграда, и ожесточенно сопротивлялись в ходе советской наступательной операции «Полярная звезда»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одно из самых популярных испанских изданий - газета ABC - героизировало членов так называемой "Голубой дивизии", которые воевали против Советского Союза на стороне нацистов и участвовали в блокаде Ленинграда.

Автор скандального материала назвал своих предков "бесстрашными и храбрыми бойцами", которые сопротивлялись Красной армии, несмотря на все "лишения и тяжелейшие условия". Журналист также подчеркнул, что члены дивизии буквально "бросали вызов смерти", и особенно это было "заметно" во время боев под Волховом в 1943 году.

"Шести тысячам легковооруженных испанцев на протяжении нескольких часов пришлось отражать мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, которые поддерживались большим количеством артиллерии и танков", — говорится в статье.

При этом тот факт, что советские солдаты в итоге одержали победу в этом бою, автор материала считает незначительным.

Сайт kp.ru писал о том, что добровольческая "Голубая дивизия" сформировалась еще до того, как СССР был втянут во Вторую мировую войну. К середине июля 1941 она насчитывала более 18 тысяч солдат, всего же через нее прошло около 47 тысяч испанцев. Члены этой дивизии участвовали не только в блокаде Ленинграда, но и в обороне Рейхстага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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