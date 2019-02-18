Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-18T12:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина усомнился в готовности Вашингтона вывести войска из Сирии, назвав США самой непредсказуемой страной, которая находится в глубоком кризисе.

По словам представителя Кремля, «наш президент является президентом, он делает то, что говорит, и он делает так, чтобы другие делали то, что он говорит», в то время как Соединенные Штаты «стали самой непредсказуемой страной».

Комментируя ситуацию с выводом американских войск из Сирии в интервью турецкой газете Hurriyet, Песков заявил, что «США находятся в глубоком кризисе, мы понимаем трудности, через которые они проходят, но мы также с нетерпением ждем».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГИЛ* в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео объяснил, что означает вывод американских войск из Сирии. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что выход военнослужащих Соединенных Штатов из САР значит смену «тактики» Вашингтона в борьбе с террористами из ИГ* и в противодействии Ирану.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU