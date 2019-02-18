Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-18T12:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первое видео работы «космического мусорщика». RemoveDebris был отправлен на МКС летом 2018 года. Аппарат должен собрать мелкий мусор, которого становится все больше в космосе. Весит «космический мусорщик» более 100 килограммов и может захватывать посторонние объекты с помощью гарпуна и сетей-ловушек. Машина состоит из двух отсеков, в которых находится научное оборудование.

По оценкам ESA, сейчас в космосе находится более 750 000 фрагментов мусора размером более одного сантиметра. Объемы будут только расти, в пользу этого прогноза говорит скорость развития космических проектов.

«Космические мусорщики» смогут частично решить эту ситуацию. Если испытания пройдут успешно, то убирать вселенную отправятся десятки машин. Сейчас же специалисты наблюдают, как машина может выпускать гарпун со скоростью 20 метров в секунду, чтобы захватить объект.

Следующий этап – это разворот паруса. Тренировка намечена на март. Успешное завершение поможет «мусорщику» сойти с орбиты и войти в земную атмосферу. До Земли он не долетит, по расчетам ученых, машина должна будет уничтожиться в верхних слоях атмосферы, пишет «Ридус».

В космос запустят гарпун для сбора мусора .

ИСТОЧНИК KP.RU