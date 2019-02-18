2019-02-18T12:59:07+03:00
Политика

Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели

Члены объединения планируют принять единогласное решение по внесению еще восьми человек в свой "черный" список
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниФото: REUTERS
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Европейский союз планирует официально одобрить решение о введении новых санкций в отношении России в течение нескольких ближайших недель. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", - сказала дипломат.

При этом она уточнила, что речь идет о внесении восьми человек в "черный" список объединения. По словам Могерини, однажды антироссийские санкции все же будут сняты, поскольку они не могут действовать вечно, однако условия для таких действий пока "не сложились".

"Мы не видим позитивного развития ситуации на месте", - цитирует ТАСС представителя ЕС.

Сайт kp.ru писал о том, что в российском министерстве иностранных дел такие действия европейских стран считают результатом их несамостоятельности. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что члены союза продолжают ужесточать свою политику под "мощнейшим" давлением США

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ИСТОЧНИК KP.RU

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