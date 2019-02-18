Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Дочернее предприятие Объединенной авиастроительной корпорации - "Гражданские самолеты Сухого" - опровергло информацию о том, что ирландская авиакомпания CityJet вернула собственнику все российские лайнеры Sukhoi Superjet-100. На производстве заявили, что сейчас перевозчик действительно проводит некоторые изменения, однако стороны все еще продолжают обсуждение данного вопроса.
"В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100", - сказали в пресс-службе ГСС.
Между тем, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о том, что одна из словенских авиакомпаний уже выразила желание забрать наши лайнеры у ирландского перевозчика в случае, если он откажется от их использования.
"Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении", - цитирует ТАСС главу ведомства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация об отказе ирландской авиакомпании от использования семи российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, которые находятся в лизинге.
У России новая гордость: самолет Sukhoi SuperJet-100.
ИСТОЧНИК KP.RU