2019-02-18T13:18:04+03:00
Политика

Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании

Сторонам удалось достичь предварительной договоренности по передаче лайнеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Производство пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100Производство пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дочернее предприятие Объединенной авиастроительной корпорации - "Гражданские самолеты Сухого" - опровергло информацию о том, что ирландская авиакомпания CityJet вернула собственнику все российские лайнеры Sukhoi Superjet-100. На производстве заявили, что сейчас перевозчик действительно проводит некоторые изменения, однако стороны все еще продолжают обсуждение данного вопроса.

"В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100", - сказали в пресс-службе ГСС.

Между тем, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о том, что одна из словенских авиакомпаний уже выразила желание забрать наши лайнеры у ирландского перевозчика в случае, если он откажется от их использования.

"Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация об отказе ирландской авиакомпании от использования семи российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, которые находятся в лизинге.

У России новая гордость: самолет Sukhoi SuperJet-100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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