Полиция Амстердама отпустила ранее задержанную журналистку "Новой газеты"

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-18T13:37:59+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов отпустили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и правозащитницу центра "Мемориал" Милану Бахаеву, которые ранее были задержаны в аэропорту Амстердама и доставлены в отделение полиции. Об этом рассказала пресс-секретарь российского издания Надежда Прусенкова.

"Там все разрулилось на данный момент, их отпустили, все извинились, они поехали дальше по своим делам", - сказала женщина.

Между тем, факт освобождения россиянок подтвердили также в посольстве РФ, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что о задержании Милашиной и Бахаевой стало известно утром в понедельник, 18 февраля, из материала "Новой газеты". Издание сообщило, что их сотрудница вместе со своей знакомой отправилась в столицу Нидерландов на встречу с правозащитниками, которые занимаются исследованием проблем сирийских беженцев, где и была остановлена правоохранителями.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году власти этого же европейского государства выслали со своей территории четырех наших соотечественников. В спецслужбах заявили, что мужчины якобы пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО.

ИСТОЧНИК KP.RU