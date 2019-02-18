Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-18T13:58:09+03:00

По словам главы Минпромторга, это яркое свидетельство того, что российская линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке

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Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, который занимается инвестициями в военные разработки, производством дронов и аппаратов для работ в труднодоступных местах, получит более трети акций компании ООО «Aurus» - производителя российских люксовых автомобилей. Соглашение о продаже доли акций было подписано в рамках международной выставки IDEX-2019,

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что эмиратский холдинг получит 36% долю в компании «Aurus», в свою очередь Sollers снизит свое участие до 0,5%. При этом с конца 2020 года Sollers станет индустриальным партнером проекта, так как автомобили будут производиться на автозаводе в особой экономической зоне «Алабуга».

«Соглашением также предусмотрено, что Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки» - добавил Мантуров

Главы Минпромторга заявил, что €110 млн будут вложены в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, а также в развитие дистрибуции на международных рынках.

По словам Мантурова «вхождение фонда Tawazun в проект Aurus — это яркое свидетельство того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке, а сам проект является коммерчески эффективным и привлекательным для потенциальных инвесторов».

Официальная презентация лимузина Aurus прошла на IDEX-2019 - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности ОАЭ. Мировая премьера автомобилей состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. Предзаказы на машины уже оформлены на 2019 и 2020 годы.

Машины Aurus начали разрабатывать в 2013 году в рамах проекта «Кортеж», для передвижения и сопровождения первых лиц страны. Впервые общественности автомобиль был представлен 7 мая прошлого года на инаугурации Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU