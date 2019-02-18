Климкин призвал Европу "остановить" Россию
Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять её экономические или политические интересы, и в Европе все это "прекрасно знают". Такого мнения придерживается министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, самым ярким примером данной позиции Москвы является ситуация в Керченском проливе, когда члены экипажа украинских кораблей были задержаны за нарушение границы.
"Если сама не остановится, то её нужно остановить", — написал дипломат у себя на странице в Facebook.
При этом он выразил надежду на то, что министры Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Дании и Чехии, которые ранее посетили Мариуполь, все же смогли понять насколько "маниакально Россия пытается обескровить Приазовье". Климкин уверен, что следом за действиями Москвы должна последовать жесткая реакция Запада в виде новых санкций, в частности, против строительства "Северного потока-2".
Между тем, ЕС действительно планирует ввести очередные ограничительные меры в отношении нашей страны. И причиной является именно инцидент в Керченском проливе.
Сайт kp.ru писал о том, что решение по данному вопросу будет принято в течение ближайших нескольких недель. При этом в МИД РФ уже указали на то, что европейские страны поступают так лишь под давлением США.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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