Польша отказалась от участия в саммите в Израиле из-за слов о Холокосте
Польша полностью отказалась от участия в саммите Вишеградской четверки, который пройдет в Иерусалиме. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который был оскорблен выдвинутыми в отношении поляков обвинениями в антисемитизме.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава израильского министерства иностранных дел Исраэль Кац заявил, что население Польши активно сотрудничало с нацистами во время Второй мировой войны. Примерно в то же время в СМИ появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху также указал на причастность народа данной европейской республики к Холокосту.
В Варшаве такие обвинения посчитали ложными и неприемлемыми.
"Я принял решение об отзыве польской делегации со встречи в Израиле, которая ранее была запланирована", — цитирует PAP Моравецкого.
Премьер Польши подчеркнул, что министр иностранных дел республики Яцек Чапутович также покинет Иерусалим, хотя изначально он должен был участвовать в саммите, несмотря на разногласия двух стран.
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU