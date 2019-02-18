Польша отказалась от участия в саммите в Израиле из-за слов о Холокосте

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-18T14:55:34+03:00

Ранее власти еврейского государства обвинили поляков в антисемитизме и сотрудничестве с нацистами во времена ВОВ

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Польша полностью отказалась от участия в саммите Вишеградской четверки, который пройдет в Иерусалиме. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который был оскорблен выдвинутыми в отношении поляков обвинениями в антисемитизме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава израильского министерства иностранных дел Исраэль Кац заявил, что население Польши активно сотрудничало с нацистами во время Второй мировой войны. Примерно в то же время в СМИ появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху также указал на причастность народа данной европейской республики к Холокосту.

В Варшаве такие обвинения посчитали ложными и неприемлемыми.

"Я принял решение об отзыве польской делегации со встречи в Израиле, которая ранее была запланирована", — цитирует PAP Моравецкого.

Премьер Польши подчеркнул, что министр иностранных дел республики Яцек Чапутович также покинет Иерусалим, хотя изначально он должен был участвовать в саммите, несмотря на разногласия двух стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/637161" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU