2019-02-18T14:55:34+03:00
Политика

Польша отказалась от участия в саммите в Израиле из-за слов о Холокосте

Ранее власти еврейского государства обвинили поляков в антисемитизме и сотрудничестве с нацистами во времена ВОВ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Польша полностью отказалась от участия в саммите Вишеградской четверки, который пройдет в Иерусалиме. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который был оскорблен выдвинутыми в отношении поляков обвинениями в антисемитизме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава израильского министерства иностранных дел Исраэль Кац заявил, что население Польши активно сотрудничало с нацистами во время Второй мировой войны. Примерно в то же время в СМИ появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху также указал на причастность народа данной европейской республики к Холокосту.

В Варшаве такие обвинения посчитали ложными и неприемлемыми.

"Я принял решение об отзыве польской делегации со встречи в Израиле, которая ранее была запланирована", — цитирует PAP Моравецкого.

Премьер Польши подчеркнул, что министр иностранных дел республики Яцек Чапутович также покинет Иерусалим, хотя изначально он должен был участвовать в саммите, несмотря на разногласия двух стран.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках
Минфин РФ не исключил введение минимальных цен на некрепкий алкоголь
В Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике
Песков: Путин и Эрдоган хорошо друг друга понимают
Песков: задержанного основателя Baring Vostok в Кремле знали как последовательного инвестора
Антироссийские санкции ЕС, введенные из-за инцидента в Керченском проливе, коснутся восьми человек
Подготовка Путина к ежегодному посланию перешла в заключительный этап
Климкин призвал Европу "остановить" Россию
Пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии
Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus
Песков заявил, что страны, желающие сохранить Сирию, должны иметь дело с Асадом
Полиция Амстердама отпустила ранее задержанную журналистку "Новой газеты"
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе