2019-02-18T15:00:27+03:00
Экономика

Песков: задержанного основателя Baring Vostok в Кремле знали как последовательного инвестора

По словам пресс-секретаря президента, обвиняемого в мошенничестве Майкла Калви нельзя считать виновным до решения суда
Елена Гильманова
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Основатель Baring Vostok Майкл Калви/Фото: Петр Ковалев/ ТАССОснователь Baring Vostok Майкл Калви/Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Задержанного основателя Baring Vostok Майкла Калви в Кремле знали как последовательного инвестора и на данный момент его нельзя считать виновным в мошенничестве, поскольку суда еще не было. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле Калви знали как «очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику» и осведомлены о его задержании. Он также отметил, что там «очень внимательно» следят за развитием дела.

«Безусловно, мы хорошо знаем об инвестиционной деятельности, инвестиционной активности Майкла на российском рынке на протяжении многих лет, давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем там обвиняют», - заявил Песков.

Песков также рассказал, что российский лидер «неоднократно» встречался с Калви. «Это да, это я могу подтвердить», - сказал он. Однако опроверг предположения, что уголовное дело входит в повестку президента.

«Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь, ну может быть, отчасти касается наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор в нашу экономику», - заявил он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве в минувшую пятницу, 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы принял решение арестовать Калви, по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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