Песков: Путин и Эрдоган хорошо друг друга понимают

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-18T15:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин доверяет своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану и отметил их политическую волю, которая помогла им преодолеть кризисы в отношениях между двумя странами.

Отвечая на вопрос о доверии Путина Эрдогану в интервью газете Hurriyet Daily News, Песков заявил, что «конечно, они очень хорошо друг друга понимают».

Пресс-секретарь вспомнил «серьезные кризисы» в отношениях между странами. «Слава богу, мы их оставили позади» - прокомментировал он разногласия.

Пескова отметил, что последствия кризисов «могли бы быть смертельными для наших отношений». По его мнению, «Путин и Эрдоган избежали этого в связи с тем, что они продемонстрировали политическую волю». «Обе страны сделали все необходимое, чтобы преодолеть эти кризисы» - добавил пресс-секретарь.

Напомним, что в ноябре 2015 года в Сирии разбился российский военный самолет. Как выяснилось позже, воздушное судно сбил истребитель ВВС Турции. В Анкаре утверждают, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны, однако в Минобороны РФ эту информацию опровергают. Комментируя произошедшие, Путин назвал крушение воздушного судна ударом в спину.

ИСТОЧНИК KP.RU