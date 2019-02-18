В Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о наращивании влияния Британии в Арктике.
- Министру, прежде чем делать такие заявления, надо сначала узнать, способен ли британский флот работать в условиях Арктики. В тёплом кабинете легко говорить, - подчеркнул Джабаров.
Он также пошутил, что "Британия опять сует свой нос не в свои дела" и напомнил о законных интересах России в Арктике.
Также Джабаров подчеркнул, что Великобритания, в отличие от России не является арктической страной, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна планирует нарастить военное присутствие в Арктике, "чтобы защитить северный фланг НАТО от России".
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ИСТОЧНИК KP.RU