2019-02-18T15:23:39+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что "Британия опять суёт свой нос не в свои дела"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике Фото: Совет ФедерацииВ Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике Фото: Совет Федерации
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о наращивании влияния Британии в Арктике.

- Министру, прежде чем делать такие заявления, надо сначала узнать, способен ли британский флот работать в условиях Арктики. В тёплом кабинете легко говорить, - подчеркнул Джабаров.

Он также пошутил, что "Британия опять сует свой нос не в свои дела" и напомнил о законных интересах России в Арктике.

Также Джабаров подчеркнул, что Великобритания, в отличие от России не является арктической страной, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна планирует нарастить военное присутствие в Арктике, "чтобы защитить северный фланг НАТО от России".

"Великобритания сильно выигрывает от провокаций в Сирии" - Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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