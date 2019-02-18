СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-18T15:23:39+03:00

В Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике Фото: Совет Федерации

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что "Британия опять суёт свой нос не в свои дела"

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о наращивании влияния Британии в Арктике.

- Министру, прежде чем делать такие заявления, надо сначала узнать, способен ли британский флот работать в условиях Арктики. В тёплом кабинете легко говорить, - подчеркнул Джабаров.

Он также пошутил, что "Британия опять сует свой нос не в свои дела" и напомнил о законных интересах России в Арктике.

Также Джабаров подчеркнул, что Великобритания, в отличие от России не является арктической страной, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна планирует нарастить военное присутствие в Арктике, "чтобы защитить северный фланг НАТО от России".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/647586" frameborder="0"></iframe> "Великобритания сильно выигрывает от провокаций в Сирии" - Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU