Минфин РФ не исключил введение минимальных цен на некрепкий алкоголь

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-18T15:26:53+03:00

Между тем в настоящее время никаких конкретных решений по этому поводу нет

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В понедельник, 18 февраля, стало известно о желании министерства финансов РФ иметь возможность устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все виды алкоголя.

Как заметил замглавы ведомства Илья Трунин, хотя ранее и было принято решение временно не повышать акцизы, чтобы стабилизировать рынок, это не значит, что алкогольная продукция должна быть дешевой и доступной всем. «Поэтому совместно с Минздравом мы анализируем уровень и, может быть, придем к необходимости, что не только по крепкому алкоголю, но и по другим видам надо устанавливать минимальные розничные цены», - цитирует Трунина ТАСС. Между тем, по словам замминистра, никаких конкретных решений по этому поводу пока нет.

Стоит отметить, что в настоящее время минимальные цены устанавливаются на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. В частности, на водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей, а на бренди - 307 рублей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в России задумались о повышении возраста, с которого можно покупать алкоголь. При этом «Комсомолка» уже поговорила с экспертами и узнала их мнение по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU