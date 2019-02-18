19 февраля Луна максимально подойдет к Земле

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-18T15:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

19 февраля Луна совсем близко подойдет к Земле. Увидеть суперлуние смогут во всех регионах, но особенно ясно оно будет отслеживаться в центральной России. Подробности интересного зрелища сообщает Роскосмос на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По подсчетам специалистов ведомства уже завтра можно будет наблюдать самую большую Луну. Она подойдет к земле на минимальное расстояние, всего 362 тысячи километров.

-Моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Спутник нашей планеты станет на 30% ярче и на 14% больше, в сравнении с прохождением самой удаленной точки, — рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Эта зима богата на подобные явления. Первое суперлуние было зафиксировано 31 января, оно было особенно тем, что совпало с затмением Луны.

В этот раз в 12:07 по московском времени Луна подойдет к Земле на 356 тысяч 761 километр. Начало события будет не видно невооруженным глазом, зато уже в 18:54 можно будет начать любоваться полнолунием. 356 тысяч 400 километров – это самое минимальное расстояние, на которое спутник приближается к Земле, а максимальное составляет 406 тысяч 700 километров, пишет сайт Дни.ру.

Суперлуние и полное лунное затмение одновременно: видеотрансляция из Китая.31 января 2018 года землян ждет редкое астрономическое явление, которого не было 152 года! Следите за суперлунием и полным лунным затмением в онлайн-режиме - мы ведём видеотрансляцию из Пекина Подробности: https://www.kp.ru/daily/26785/3819633/?from=youtube Присылайте свои видео на reporter@kp.ru Подпишитесь на наш канал: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=kpru Следите за новостями: Facebook https://www.facebook.com/onlinekpru Вконтакте http://vk.com/kpru Twitter https://twitter.com/onlinekpru Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/kpru

ИСТОЧНИК KP.RU