Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-18T15:59:44+03:00

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Премьер - министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет несколько двусторонних встреч вместо ранее запланированного саммита "Вышеградской четверки". Политик заявил, что после отказа Польши принять участие в мероприятии, во вторник состоится встреча с коллегами из Чехии, Словакии и Венгрии.

- Полная встреча V4 не состоится. Три премьер-министра приезжают и проведут встречи с премьер-министром Израиля. Это будет саммит с членами Вышеградской группы, - подчеркнули в польском министерстве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль из-за слов премьер - министра страны о том, что поляки якобы сотрудничали с нацистами и участвовали в Холокосте.

А в пятницу, 15 февраля, МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари из-за слов Биньямина Нетаньяху о Холокосте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/637161" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU