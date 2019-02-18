Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
Премьер - министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет несколько двусторонних встреч вместо ранее запланированного саммита "Вышеградской четверки". Политик заявил, что после отказа Польши принять участие в мероприятии, во вторник состоится встреча с коллегами из Чехии, Словакии и Венгрии.
- Полная встреча V4 не состоится. Три премьер-министра приезжают и проведут встречи с премьер-министром Израиля. Это будет саммит с членами Вышеградской группы, - подчеркнули в польском министерстве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль из-за слов премьер - министра страны о том, что поляки якобы сотрудничали с нацистами и участвовали в Холокосте.
А в пятницу, 15 февраля, МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари из-за слов Биньямина Нетаньяху о Холокосте.
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU