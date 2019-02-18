Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Безнадежно образцовая русофобия министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона может негативно сказаться на его здоровье. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя заявления британского министра о планах нарастить военное присутствие в Арктике.
Косачев отметил, что слова Уильямсона вписываются в современную логику НАТО, «которая планирует расширить свою активность на севере, как всегда - под предлогами "российских угроз"». Более того, его заявление соответствует исключительно британским мотивам, а также отражают желание королевства отвлечь внимание от проблемы с Brexit. По словам Косачева «чем больше шума вокруг Brexit, как и тумана в "деле Скрипалей", тем больше воинственной суеты вокруг внешних дел».
Комментируя личность самого Уильямсона, сенатор обратил внимание на «его безнадежно образцовую русофобию, из-за которой он с маниакальным упорством поднимает весь Запад на противостояние России». Косачев напомнил главе Минобороны королевства о сошедшем с ума коллеги из Соединённых Штатов.
«Британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги – первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья», - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Ранее глава Минобороны Великобритания сообщил, что королевство будет наращивать свое военное присутствие в Арктике. По его словам, так страна планирует защитить северный фланг НАТО от России.
ИСТОЧНИК KP.RU