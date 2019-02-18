Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-18T16:30:41+03:00

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Безнадежно образцовая русофобия министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона может негативно сказаться на его здоровье. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя заявления британского министра о планах нарастить военное присутствие в Арктике.

Косачев отметил, что слова Уильямсона вписываются в современную логику НАТО, «которая планирует расширить свою активность на севере, как всегда - под предлогами "российских угроз"». Более того, его заявление соответствует исключительно британским мотивам, а также отражают желание королевства отвлечь внимание от проблемы с Brexit. По словам Косачева «чем больше шума вокруг Brexit, как и тумана в "деле Скрипалей", тем больше воинственной суеты вокруг внешних дел».

Комментируя личность самого Уильямсона, сенатор обратил внимание на «его безнадежно образцовую русофобию, из-за которой он с маниакальным упорством поднимает весь Запад на противостояние России». Косачев напомнил главе Минобороны королевства о сошедшем с ума коллеги из Соединённых Штатов.

«Британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги – первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья», - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее глава Минобороны Великобритания сообщил, что королевство будет наращивать свое военное присутствие в Арктике. По его словам, так страна планирует защитить северный фланг НАТО от России.

ИСТОЧНИК KP.RU