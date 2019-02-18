Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-18T17:00:08+03:00

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Этот протез можно назвать настоящим роботом. Механическая рука, разработанная специалистами из МФТИ, позволит людям с ограниченными возможностями, брать даже мелкие предметы. Конструкция с суставами и кистью способна налить лекарство, напоить и накормить человека. Пока протез актуален в медицинской области, но в будущем разработчики планируют усовершенствовать его, чтобы появилась возможность использовать на производстве.

- Комплекс будет предназначен для людей, у которых нарушена функция рук в результате травм или болезни. Протез оснащен семью суставами, которые полностью вращаются вокруг своей оси. Управлять машиной можно при помощи взгляда, достаточно лишь посмотреть на нужный объект, - рассказал газете «Известия» руководитель лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Роман Горбачев.

Робот способен отследить куда именно смотрит человек с помощью айтрекера и команда поступает в систему управления. Устанавливать робот-помощник можно рядом с кроватью больного или на инвалидную коляску. Протез имеет свои крепления на поверхности. Новинка может появиться в продаже уже в ближайшие три года. А в будущем ее усовершенствуют, например, научат брать товары с полок в магазине, а еще работать на производстве, там где нужна «третья рука».

ИСТОЧНИК KP.RU