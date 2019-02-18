СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-18T17:03:53+03:00

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

В Гидрометцентре России рассказали о суровой погоде в День защитника Отечества

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Синоптики предупредили москвичей о суровой погоде в День защитника Отечества. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ночь на 23 февраля в столице похолодает до -16 градусов. При этом в сам праздничный день столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.

Как заметил метеоролог, уже 22 февраля от теплой погоды, которая установится в мегаполисе в среду и четверг, «не останется и следа». «В этот день дневная температура понизится до -5... -10 градусов, в ночь на 23 февраля столбик термометра опустится до -16... -11 градусов», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Между тем в начале следующей недели в Москве вновь прогнозируется потепление.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 17 февраля, солнце разогрело воздух в столице до +5,1 градуса. Это был самый теплый день с начала года. Однако до настоящей весны еще далеко. В частности, на этой неделе москвичей ожидают резкие температурные скачки - от 15-градусного мороза до оттепели и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU