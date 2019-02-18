2019-02-18T17:25:25+03:00
Общество

СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста

В Следственном комитете прокомментировали многочисленные публикации в СМИ о ситуации с потерявшимся в заповеднике «Лосиный остров» ребенком
Елена Гильманова
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СК напомнил о кодексе профессиональной этики российского журналистаСК напомнил о кодексе профессиональной этики российского журналистаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный комитет России предупредил об ответственности за несанкционированное распространение личных данных в связи с историей о потерявшимся в заповеднике «Лосиный остров» ребенком, которая стала темой публикации для многих СМИ.

В СК напомнили о запрете распространения информации о несовершеннолетних пострадавших в результате преступлений, а также их родственниках без соответствующего согласия. «Отсутствие такого согласия влечет запрет на опубликование и тиражирование такой информации» – подчеркнул комитет в своем обращение.

Следственный комитет также сделал отсылку к кодексу профессиональной этики российского журналиста, который говорит о том, что «недостойные способы получения информации» неприемлемы. А именно пытаться выведать информацию о происшествии, связываясь с его участниками под вымышленными именами и предлогами недостойные способы получения информации.

В своем заявлении СК сообщил, что вскоре даст оценку действиям, связанным с распространением личных данных участников инцидента.

Ранее kp.ru сообщал, что утром в понедельник, 18 февраля, водитель грузового автомобиля шестилетнего ребенка, который один шел вдоль МКАДа, по территории, примыкающей к заповеднику «Лосиный остров». Мальчик был не на шутку перепуган и весь дрожал.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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