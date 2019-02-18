2019-02-18T17:28:11+03:00
Общество

Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией

Музей решил усилить охрану в связи с грядущей выставкой Репина [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Третьяковка заключила контракт с Росгвардией на дополнительную охрануТретьяковка заключила контракт с Росгвардией на дополнительную охрануФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 18 февраля, стало известно, что Третьяковская галерея решила усилить охрану в связи с предстоящей выставкой работ Ильи Репина. Как выяснилось, Третьяковка заключила с Росгвардией дополнительный контракт на один миллион рублей.

«Музей заключил дополнительный контакт с Росгвардией на дополнительную охрану в связи с выставкой Репина», - сказали в галереи «Интерфаксу».

Стоит отметить, что выставка, на которой будет представлено более 180 живописных и свыше 130 графических работ Репина, откроется в музее 16 марта и продлится до 18 августа.

Также в Третьяковке подчеркнули, что решение об усилении охраны было принято ввиду недавнего похищения картины Архипа Куинджи. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 января из галереи похитили работу Куинджи «Ай-Петри. Крым». Неизвестный прямо на глазах посетителей снял со стены полотно и скрылся с места преступления. Впоследствии полиция задержала подозреваемого и нашла картину.

Кража века: кто и зачем украл картину Куинджи из Третьяковки.Похищение картины Куинджи из Третьяковки настолько нелепое, что почти гениальное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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