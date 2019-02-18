2019-02-18T17:33:21+03:00
Происшествия

В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи

Команда вела незаконный промысел в территориальных водах РФ
Елена АКИМОВА
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Российские пограничники задержали судно из Южной Кореи в территориальных водах РФРоссийские пограничники задержали судно из Южной Кореи в территориальных водах РФФото: REUTERS
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В МИД Южной Кореи сообщили о задержании российскими пограничниками рыболовецкого судна с корейским экипажем. Всего на борту траулера находится 11 рыбаков.

Пока всех подробностей произошедшего не сообщается. Известно, что иностранное судно вело незаконный вылов рыбы в территориальных водах России.

«Все моряки находятся в безопасности, в Находку для оказания им помощи из Владивостока выехали сотрудники южнокорейского консульства», — приводит ТАСС сообщение южнокорейского МИД, - цитирует ТАСС заявление дипведомства.

Известно, что спецоперация была проведена накануне, 17 февраля, пишет Утро.ру. Судно вышло из порта Ульчжин для ловли краба.

В начале февраля приморские пограничники задержали и сопроводил в Находку японское рыболовецкое судно, экипаж которого занимался промыслом краба. Об этом сообщили в министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства островного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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