2019-02-18T18:01:41+03:00
В мире

Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии

Турецкий лидер подчеркнул, что страны, находящиеся за тысячи километров от региона, не могут указывать Анкаре, как поступать
Елена Гильманова
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Турецкий лидер Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Анкара продолжит реализацию своей новой операции на северо-востоке Сирии, несмотря на дешевые доводы стран, расположенных за тысячи километров. Такое заявление сделал турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник, 18 февраля, выступая в городе Бурдур.

Турецкий лидер заявил, что страны «расположенные за тысячи километров» от региона «считают себя вправе проводить в Сирии операции под предлогом защиты своей национальной безопасности». Эрдоган указал на то, что именно эти страны выступают против шагов, предпринимаемых Турцией по нейтрализации террористов у турецко-сирийской границы протяженностью в 911 километров.

«Мы не поддадимся на эти дешевые доводы и нанесем мощный удар по террористам если не сегодня, то завтра», - подчеркнул он

Более того турецкий президент высказал претензию Вашингтону, который поставил через Ирак в Сирию 22-23 тысячи грузовиков с оружием и военной техникой для курдских формирований, которых в Анкаре считают террористической организацией.

«А нам это оружие США не хотят продавать за деньги. Что это за союзники по НАТО?», - спросил турецкий лидер.

Эрдоган вновь напомнил Соединенным Штатам о турецко-американском соглашении по сирийскому Манбиджу, где американская сторона обязывается обеспечить вывод курдских формирований. Президент Турции призвал Вашингтон к скорейшей реализации договоренностей.

«Этот район должен быть освобожден от террористов, управление следует передать местным жителям», - заявил он.

Как писал ранее kp.ru, в марте прошлого года Эрдоган заявил о том, что американские войска должны вывести членов вооруженных курдских формирований с территории сирийского Манбиджа. По его словам, такое условие необходимо выполнить американцам для дальнейшего сотрудничества с Анкарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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