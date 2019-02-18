2019-02-18T17:56:06+03:00
Экономика

Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%

А стоимость дизельного топлива упала на 9,2%
Дарья ИВАШКИНА
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Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%Фото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 18 февраля, стало известно, что Росстат зафиксировал падение цен на бензин. По данным ведомства, в январе текущего года цены производителей на автомобильное топливо снизились на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, в этот же период отмечено снижение стоимости дизельного топлива на 9,2%, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Кстати, напомним, по итогам 2018 года бензин в нашей стране подорожал на 9,4%. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года правительство зафиксировало стоимость топлива на уровне июня. Как ожидается, соответствующая договоренность с нефтяниками будет действовать до 31 марта 2019 года.

Между тем ранее многие эксперты прогнозировали скачок цен на бензин в начале этого года. Причиной, по их мнению, могло стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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