Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В понедельник, 18 февраля, стало известно, что Росстат зафиксировал падение цен на бензин. По данным ведомства, в январе текущего года цены производителей на автомобильное топливо снизились на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Кроме того, в этот же период отмечено снижение стоимости дизельного топлива на 9,2%, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Кстати, напомним, по итогам 2018 года бензин в нашей стране подорожал на 9,4%. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года правительство зафиксировало стоимость топлива на уровне июня. Как ожидается, соответствующая договоренность с нефтяниками будет действовать до 31 марта 2019 года.
Между тем ранее многие эксперты прогнозировали скачок цен на бензин в начале этого года. Причиной, по их мнению, могло стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января.
ИСТОЧНИК KP.RU
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