2019-02-18T18:23:59+03:00
Экономика

Новак: Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»

Глава Минэнерго России отметил реализацию проекта газопровода в соответствии с графиком
Елена Гильманова
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Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток - 2», Nord Stream 2 AG, построила уже около 700 км газопровода. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак в ходе телефонного разговора с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.

В сообщении Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора министров заявлено, что Новак отметил реализацию проекта в соответствии с графиком. «В совокупности уложено порядка 700 километров по обеим ниткам газопровода», - цитирует пресс-служба главу Минэнерго.

«В ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в "Газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток — 2», - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 февраля министр экономики и энергетики Германии сообщил, что власти ФРГ рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2», чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза.

18 февраля поступило сообщение, что поправки к газовой директиве Евросоюза способны серьезно осложнить функционирование газопровода. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что поправки ЕС не должны повлиять на загрузку «Северного потока – 2» и с высокой долей вероятности проект получит исключения для использования его на полную мощность «Газпромом», вопрос только в сроках такого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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