2019-02-18T18:56:34+03:00
Общество

Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля

Северная столица обогнала в рейтинге Москву, Ялту и Сочи
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Чаще всего на 23 февраля люди планируют поездку в Санкт-ПетербургЧаще всего на 23 февраля люди планируют поездку в Санкт-ПетербургФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Впереди 23 февраля и многие россияне задумываются о небольшой поездке по стране. Чаще всего выбор падает на Санкт-Петербург, такими данными делится сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Именно на предстоящие выходные отмечается резкий всплеск бронирования отелей и квартир. Скорее всего, маленькое путешествие приурочено ко Дню защитника Отечества. Активность пользователей распространяется не только на Северную столицу, но город на Неве обогнал все популярные туристические направления России. В пятерку лидеров также вошли Ялта, Москва и Казань.

Что касается цен на проживание, то здесь Санкт-Петербург уступает Москве. В среднем за сутки туристы платят 2,6 тыс.рублей, в то время как в столице ценник стартует с 3,2 тыс.рублей. За отдых в Ялте или Казани придется заплатить по 2-2,5 тыс.рублей за сутки.

Кстати, 23 февраля в этом году выпадает на субботу и было решено не делать пятницу выходным днем. Но все же отдыхать россияне будут, только в мае. Минтруд перенес выходной на пятницу, 10 мая, сообщает Пятый канал.

О чём мечтают мужчины на 23 февраля?.А вы уже купили подарки своим мужчинам на 23 февраля? Если ещё нет, то наш опрос будет для вас подсказкой. Спросили сильнополых - что они хотят и чего категорически НЕ хотят в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле
Завершился первый этап студенческой Олимпиады Open Doors
Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России
Новак: Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии
Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля
Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы
Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм
УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках