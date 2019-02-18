Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля
Впереди 23 февраля и многие россияне задумываются о небольшой поездке по стране. Чаще всего выбор падает на Санкт-Петербург, такими данными делится сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Именно на предстоящие выходные отмечается резкий всплеск бронирования отелей и квартир. Скорее всего, маленькое путешествие приурочено ко Дню защитника Отечества. Активность пользователей распространяется не только на Северную столицу, но город на Неве обогнал все популярные туристические направления России. В пятерку лидеров также вошли Ялта, Москва и Казань.
Что касается цен на проживание, то здесь Санкт-Петербург уступает Москве. В среднем за сутки туристы платят 2,6 тыс.рублей, в то время как в столице ценник стартует с 3,2 тыс.рублей. За отдых в Ялте или Казани придется заплатить по 2-2,5 тыс.рублей за сутки.
Кстати, 23 февраля в этом году выпадает на субботу и было решено не делать пятницу выходным днем. Но все же отдыхать россияне будут, только в мае. Минтруд перенес выходной на пятницу, 10 мая, сообщает Пятый канал.
О чём мечтают мужчины на 23 февраля?.А вы уже купили подарки своим мужчинам на 23 февраля? Если ещё нет, то наш опрос будет для вас подсказкой. Спросили сильнополых - что они хотят и чего категорически НЕ хотят в подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU