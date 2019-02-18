Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-18T18:56:34+03:00

Чаще всего на 23 февраля люди планируют поездку в Санкт-Петербург Фото: Александр ГЛУЗ

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Впереди 23 февраля и многие россияне задумываются о небольшой поездке по стране. Чаще всего выбор падает на Санкт-Петербург, такими данными делится сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Именно на предстоящие выходные отмечается резкий всплеск бронирования отелей и квартир. Скорее всего, маленькое путешествие приурочено ко Дню защитника Отечества. Активность пользователей распространяется не только на Северную столицу, но город на Неве обогнал все популярные туристические направления России. В пятерку лидеров также вошли Ялта, Москва и Казань.

Что касается цен на проживание, то здесь Санкт-Петербург уступает Москве. В среднем за сутки туристы платят 2,6 тыс.рублей, в то время как в столице ценник стартует с 3,2 тыс.рублей. За отдых в Ялте или Казани придется заплатить по 2-2,5 тыс.рублей за сутки.

Кстати, 23 февраля в этом году выпадает на субботу и было решено не делать пятницу выходным днем. Но все же отдыхать россияне будут, только в мае. Минтруд перенес выходной на пятницу, 10 мая, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/640360" frameborder="0"></iframe> О чём мечтают мужчины на 23 февраля?.А вы уже купили подарки своим мужчинам на 23 февраля? Если ещё нет, то наш опрос будет для вас подсказкой. Спросили сильнополых - что они хотят и чего категорически НЕ хотят в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU