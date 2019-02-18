На юге Москвы произошло ДТП с участием «Скорой», пострадали два человека

18 Февр. 23:53 2019-02-18T23:56:26+03:00

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На юге Москвы столкнулись машина «Скорой помощи» и легковушка, пострадали два человека. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы города и сотрудники правоохранительных органов.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка ГИБДД, уточнив: столкновение легкового автомобиля и кареты «Скорой помощи» произошло на Каширском шоссе, 80. Травмы получили водитель легковушки и один человек, находившийся в машине медиков. Причины и обстоятельства аварии выясняются, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о другой крупной аварии в Москве с участием «Скорой помощи». Перед Новым годом, 22 декабря, на съезде с ТТК на Комсомольский проспект грузовик на большой скорости врезался во внедорожник и неотложку. В результате две машины оказались зажаты между фурой и отбойником, и пассажиры «Скорой» не смогли самостоятельно выбраться из салона. Тогда пострадали фельдшер и пациент.

В Москве произошло крупное ДТП с участием скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU