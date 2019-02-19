В ЛНР пять диверсантов ВСУ подорвались на собственных минах

СЕГОДНЯ 00:21 2019-02-19T00:33:06+03:00

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В понедельник, 18 февраля, группа украинских диверсантов при попытке попасть на неподконтрольную Киеву территорию Луганской народной республики подорвалась на собственном минном поле, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, наблюдатели ополченцев заметили диверсионную группу из 12 силовиков, огонь на поражение не открывали. Спецназовцы сами зашли на минное поле.

«В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя», - рассказал Андрей Марочко «Луганскому информационному центру».

Стоит отметить, что украинские силовики в Донбассе нередко подрываются на собственных же минах. Буквально на днях автомобиль со снайперами ВСУ наехал на мину в ДНР, погиб водитель. Два бойца получили тяжелые ранения.

Ранее сайт kp.ru писал, что утром 18 февраля в Донецке прогремели три взрыва, один из них произошел возле здания гостиницы, где проживают представители миротворческой миссии ОБСЕ.

Украинский боевик призывает президента Украины окончить войну в Донбассе.ВСУ ТРЕБУЕТ МИРА - НЕТ ВОЙНЕ!!! #ВСУ #АТО #ДОНБАСС Участник АТО обратился ко всем сторонам конфликта на Донбассе. Читайте подробнее: http://rusvesna.su/news/1549307022 ВСУ против войны на донбасе, военнослужащие требуют исполнения мирных договоренностей и не хотят быть пушечным мясом олигархов, уничтожающих Украину и ее народ, Донбасс должен жить в мире, люди не должны погибать, а родители не должны хоронить своих детей! Россия и Украина не враги! Поддержать инициативу ребят можно морально, подписавшись на канал и распространив это видео! Поддержать канал финансово - Реквизиты: Карта Приватбанка 5168 7556 1682 8485 Мединский Александр Яндекс.Деньги 4100 1521 8165 636 Киви 380 099 115 22 96 PayPal nemedinsky@gmail.com Мои соц сети: Telegram : https://t.me/OpenUkraine Telegram chat : https://t.me/OpenUkrainePublic ВК : https://vk.com/nemedinsky Группа в ВК : https://vk.com/club47059027 Фб : https://www.facebook.com/nemedinsky Группа в Фб : https://www.facebook.com/openagencyukr Ок : https://ok.ru/profile/526041622327 Группа в Ок : https://ok.ru/group/58895781789751 Periscope: https://www.periscope.tv/OpenAgency Блог: http://medinsky.blogspot.com Сайт агенства : http://openagency.org : http://openukraine.info Подключайтесь к нам в живое общение, в онлайн режиме через мобильное приложение (рация) Zello для Android, IOS, Windows. Канал http://zello.com/OpenUkraine. Обсуждение увиденного с его создателями, а так же кому не безразлична политическая ситуация и жизнь в Украине и России и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU