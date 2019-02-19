Евродепутаты, которых не пустили в Венесуэлу, попытаются въехать в страну через Колумбию

СЕГОДНЯ 01:44 2019-02-19T01:58:51+03:00

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Пятеро депутатов Европарламента, которых венесуэльские пограничники не пустили в страну, попытаются все же попасть в Боливарианскую республику через Колумбию, откуда планируются поставки американской гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам возглавляющий делегацию испанец Эстебан Гонсалес Понс.

По его словам, члены Европейского парламента «приняли приглашение» оппозиции посетить Венесуэлу, и собираются въехать туда из колумбийской Кукуты, «где готовятся поставки продовольствия и медикаментов», передает Интерфакс.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пятеро европейцев собирались встретиться с самопровозглашенным «временным президентом» страны Хуаном Гуаидо, однако действующие власти республики отказали им во въезде. Ранее Эстебан Гонсалес Понс рассказывал, что пограничники «плохо с ними обращались» и якобы даже отобрали у евродепутатов паспорта.

Власти Венесуэлы не пустили в страну депутатов Европарламента .

ИСТОЧНИК KP.RU