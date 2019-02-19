Facebook объяснил блокировку проектов RT

СЕГОДНЯ 02:18 2019-02-19T02:18:34+03:00

Представители соцсети пообещали восстановить доступ к страницам, когда их владельцы раскроют данные о себе

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Социальная сеть Facebook объяснила ситуацию с блокировкой четырех проектов телеканала RT, пообещав разблокировать аккаунты после того, как их владельцы раскроют информацию о связанных с ними компаниях и странах, из которых эти страницы управляются.

«Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook», - отметили в пресс-службе соцсети.

Представители компании отметили, что весь прошлый год команда Facebook «усиливала меры по борьбе со скоординированной деятельностью по распространению недостоверной информации и спамом, который рассылался с целью получения финансовой выгоды».

«Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Facebook без предварительных оповещений заблокировал четыре проекта Russia Today. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что страницы убрали из общего доступа по запросу телеканала CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

ИСТОЧНИК KP.RU