Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

СЕГОДНЯ 02:36 2019-02-19T02:49:05+03:00

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Президент США Дональд Трамп, выступая, в Международном университете штата Флорида в Майами, заявил, что если военные Венесуэлы не перейдут на сторону оппозиции и не признают провозгласившего себя «временным президентом» Хуана Гуаидо, они «потеряют все».

Американский лидер подчеркнул, что «венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль» в процессе «мирного перехода к демократии».

«Если вы выбираете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать второй путь, продолжая поддерживать Мадуро», - сказал Трамп, обращаясь к военнослужащим Боливарианской республики.

В случае отказа перейти на сторону оппозиции – то есть, если военнослужащие останутся верны присяге и законно избранному президенту страны, – по словам главы Белого дома, они «не найдут ни убежища, ни легкого выхода», у них не будет «никакого пути назад».

«Вы потеряете все», - пригрозил Трамп.

При этом он отметил, что Гуаидо, «как и мы, не стремится к возмездию», однако «вы не должны следовать приказам Мадуро, блокировать гуманитарную помощь», мешать митинговать «мирным демонстрантам» и «применять любую форму насилия в отношении» лидеров оппозиции, передает ТАСС

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее с таким же призывом к венесуэльским военным выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он призвал командиров армии Боливарианской республики последовать примеру генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который объявил о готовности исполнять приказы лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

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ИСТОЧНИК KP.RU