2019-02-19T03:34:34+03:00
В мире

Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»

Ветеран ВМС США Джордж Мендонса скончался в возрасте 95 лет [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Знаменитый поцелуй моряка и медсестры, запечатленный фотографом Альфредом Эйзенштадтом на Таймс-сквер 14 августа 1945 года – в день капитуляции ЯпонииЗнаменитый поцелуй моряка и медсестры, запечатленный фотографом Альфредом Эйзенштадтом на Таймс-сквер 14 августа 1945 года – в день капитуляции ЯпонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Скончался ветеран ВМС США Джордж Мендонса, утверждавший, что именно он был запечатлен фотографом Альфредом Эйзенштадтом на Таймс-сквер 14 августа 1945 года – в день капитуляции Японии – целующимся с медсестрой.

О смерти «того самого моряка» сообщает телеканал NBC со ссылкой на его дочь Шарон Моллер. Она рассказала, что ее отец умер от сердечной недостаточности в доме для престарелых в городе Мидлтаун (штат Род-Айленд). Во вторник, 19 февраля Мендонсе должно было исполниться 96 лет.

Джордж Мендоса: утверждал, что он тот самый морячок.

Джордж Мендоса: утверждал, что он тот самый морячок.

Стоит отметить, что точно неизвестно, кто именно запечатлен на культовом снимке «Поцелуй на Тайм-сквер». Как рассказывал сам Эйзенштадт о морячке, «он носился по всей улице, хватал всех женщин, которых видел – неважно, были они пожилыми, дородными или стройными».

«Я бежал перед ним со своей «Лейкой», оборачиваясь и пытаясь сделать снимок. И тут, внезапно – как вспышка – я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку», - вспоминает фотограф.

После того, как снимок был опубликован в журнале и стал для американцев символом победы во Второй мировой войне, несколько мужчин и женщин принялись утверждать, что в кадр попали именно они.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре 2016 года сообщалось, что на 93 году жизни скончалась Грета Зиммер-Фридман – предположительно, та самая медсестра, которую «поймали» счастливый морячок и объектив Эйзенштадта.

Тот самый культовый снимок, сделанный Альфредом Эйзенштадтом 70 лет назад. Фото: REUTERS

Тот самый культовый снимок, сделанный Альфредом Эйзенштадтом 70 лет назад.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Жертвами стрельбы в США стали четыре человека
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT
Евродепутаты, которых не пустили в Венесуэлу, попытаются въехать в страну через Колумбию
Порошенко пожаловался Туску на Россию
В Венесуэле подсчитали потери от санкций США
В ЛНР пять диверсантов ВСУ подорвались на собственных минах
На юге Москвы произошло ДТП с участием «Скорой», пострадали два человека
Спикер парламента Турции объявил об уходе в отставку
Меркель встревожилась из-за недовольства США проектом «Северный поток - 2»
Семь депутатов покинули Лейбористскую партию Великобритании
Водитель такси пострадал при столкновении с грузовиком на МКАД
В Госдуме уверены, что решение о новых санкциях ЕС против России продавили США
МИД РФ заявил о стремлении США создать на Ближнем Востоке «разделительные линии»
Гуайдо уверен в поражении Мадуро при силовом разрешении кризиса в Венесуэле
Общественная палата РФ попросит ОБСЕ дать оценку «синдрому RT» в США
Кудрин оценил ситуацию вокруг Майкла Калви как чрезвычайную для экономики
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле