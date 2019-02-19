Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»

СЕГОДНЯ 02:59 2019-02-19T03:34:34+03:00

Знаменитый поцелуй моряка и медсестры, запечатленный фотографом Альфредом Эйзенштадтом на Таймс-сквер 14 августа 1945 года – в день капитуляции Японии Фото: REUTERS

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Скончался ветеран ВМС США Джордж Мендонса, утверждавший, что именно он был запечатлен фотографом Альфредом Эйзенштадтом на Таймс-сквер 14 августа 1945 года – в день капитуляции Японии – целующимся с медсестрой.

О смерти «того самого моряка» сообщает телеканал NBC со ссылкой на его дочь Шарон Моллер. Она рассказала, что ее отец умер от сердечной недостаточности в доме для престарелых в городе Мидлтаун (штат Род-Айленд). Во вторник, 19 февраля Мендонсе должно было исполниться 96 лет.

Джордж Мендоса: утверждал, что он тот самый морячок.

Стоит отметить, что точно неизвестно, кто именно запечатлен на культовом снимке «Поцелуй на Тайм-сквер». Как рассказывал сам Эйзенштадт о морячке, «он носился по всей улице, хватал всех женщин, которых видел – неважно, были они пожилыми, дородными или стройными».

«Я бежал перед ним со своей «Лейкой», оборачиваясь и пытаясь сделать снимок. И тут, внезапно – как вспышка – я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку», - вспоминает фотограф.

После того, как снимок был опубликован в журнале и стал для американцев символом победы во Второй мировой войне, несколько мужчин и женщин принялись утверждать, что в кадр попали именно они.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре 2016 года сообщалось, что на 93 году жизни скончалась Грета Зиммер-Фридман – предположительно, та самая медсестра, которую «поймали» счастливый морячок и объектив Эйзенштадта.

Тот самый культовый снимок, сделанный Альфредом Эйзенштадтом 70 лет назад.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU