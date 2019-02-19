2019-02-19T04:25:50+03:00
В мире

Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения

По мнению президента Боливарианской республики, это необходимо для обороны страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Боливарианской Республики Николас МадуроПрезидент Боливарианской Республики Николас МадуроФото: REUTERS
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Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианской республике необходимо создавать собственные системы вооружения.

«Нам нужны собственные системы вооружения для существующей концепции национальной обороны», - приводи слова главы государства Венесуэльское агентство новостей.

При этом Николас Мадуро подчеркнул, что страна обладает «хорошей системой вооружений для крепкой обороны», в том числе ракетными системами и системами противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп призвал военнослужащих Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и признать «временным президентом» самозванца Хуана Гуаидо. Иначе, по словам президента США, они «потеряют все».

Глава Белого дома при этом подчеркнул, что «венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль» в процессе «мирного перехода к демократии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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