Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения

СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-19T04:25:50+03:00

По мнению президента Боливарианской республики, это необходимо для обороны страны

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Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианской республике необходимо создавать собственные системы вооружения.

«Нам нужны собственные системы вооружения для существующей концепции национальной обороны», - приводи слова главы государства Венесуэльское агентство новостей.

При этом Николас Мадуро подчеркнул, что страна обладает «хорошей системой вооружений для крепкой обороны», в том числе ракетными системами и системами противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп призвал военнослужащих Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и признать «временным президентом» самозванца Хуана Гуаидо. Иначе, по словам президента США, они «потеряют все».

Глава Белого дома при этом подчеркнул, что «венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль» в процессе «мирного перехода к демократии».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689695" frameborder="0"></iframe> Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU