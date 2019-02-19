2019-02-19T05:12:49+03:00
Политика

ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии

Подавляющее большинство опрошенных категорически против такой возможности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Опрос ВЦИОМ о принадлежности Курильских островов показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией РоссииОпрос ВЦИОМ о принадлежности Курильских островов показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что жители Курил не изменили своей позиции по вопросу передачи южной части островов в распоряжение Японии: они по-прежнему категорически против.

О результатах опроса рассказал на внеочередном заседании Сахалинской областной думы директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, особо подчеркнув, что позиция курильчан однозначна: архипелаг является территорией России и должен таковой оставаться.

Опрос проводился с 11 по 17 февраля этого года, в нем приняли участие 7 695 совершеннолетних жителей островов. Главный вопрос, на который им предложили ответить, звучал так: «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?»

Как сообщил депутатам Сахалинской облдумы Константин Абрамов, «должна передать» ответили 2% граждан, еще два процента затруднились ответить, и 96% опрошенных «считают, что Россия не должна передавать Курилы Японии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самой Японии тоже проводили опросы на эту тему. Оказалось, что большинство жителей страны Восходящего Солнца не надеются получить даже часть Курил - Шикотан и Хабомаи.

Стоит отметить, что на переговорах с Токио Россия этот вопрос не обсуждает.

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Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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