ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии

19 Февр. 04:47 2019-02-19T05:12:49+03:00

Опрос ВЦИОМ о принадлежности Курильских островов показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией России Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что жители Курил не изменили своей позиции по вопросу передачи южной части островов в распоряжение Японии: они по-прежнему категорически против.

О результатах опроса рассказал на внеочередном заседании Сахалинской областной думы директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, особо подчеркнув, что позиция курильчан однозначна: архипелаг является территорией России и должен таковой оставаться.

Опрос проводился с 11 по 17 февраля этого года, в нем приняли участие 7 695 совершеннолетних жителей островов. Главный вопрос, на который им предложили ответить, звучал так: «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?»

Как сообщил депутатам Сахалинской облдумы Константин Абрамов, «должна передать» ответили 2% граждан, еще два процента затруднились ответить, и 96% опрошенных «считают, что Россия не должна передавать Курилы Японии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самой Японии тоже проводили опросы на эту тему. Оказалось, что большинство жителей страны Восходящего Солнца не надеются получить даже часть Курил - Шикотан и Хабомаи.

Стоит отметить, что на переговорах с Токио Россия этот вопрос не обсуждает.

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ИСТОЧНИК KP.RU