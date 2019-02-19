Трамп вновь заявил, что США «рассматривают все варианты» разрешения ситуации в Венесуэле

СЕГОДНЯ 05:22 2019-02-19T05:30:41+03:00

При этом глава Белого дома подчеркнул, что американцы «стремятся к мирной передаче власти и переходу к демократии»

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Президент США Дональд Трамп снова заявил, что в вопросе урегулирования ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты «рассматривают все варианты», передает телеканал CBS.

«Мы стремимся к мирной передаче власти, мирному переходу к демократии в Венесуэле, но рассматриваем все варианты», - сказал он во время своего выступления в Международном университете штата Флорида в Майами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее провозгласивший себя «временным президентом» Боливарианской республики лидер оппозиции Хуан Гуаидо говорил, что не исключает возможности проведения в стране военной операции США для свержения законного главы государства Николаса Мадуро.

Однако американский конгресс категорически исключил возможность военного вмешательства Штатов в ситуацию в Венесуэле. Кроме того, законодатели от обеих партий раскритиковали позицию Дональда Трампа, который заявлял, что допускает возможность ввода американских войск в республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU