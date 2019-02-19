2019-02-19T06:09:38+03:00
Общество

Александр Друзь представит в США свою детскую книгу

Презентация книжки «Эня, Томас и другие» состоится в Калифорнии 24 декабря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр ДрузьМагистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр ДрузьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, вокруг которого недавно разгорелся громкий скандал, собирается на днях отправиться в Соединенные Штаты: знаменитый «знаток» намерен 24 февраля провести в Калифорнии презентацию своей детской книги «Эня, Томас и другие».

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сообщила дочь обладателя «Хрустальной Совы» Инна Друзь. Отвечая на вопросы подписчиков, состоится ли мероприятие «в свете разорвавшейся информационной гранаты», она ответила, что все планы в силе.

«Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники были всегда», - написала Инна Друзь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер заявил, что легендарный знаток пытался его подкупить: якобы он попросил заранее сообщить ему ответы на вопросы викторины, а взамен обещал поделиться выигрышем.

Сам же Александр Друзь утверждает, что Илья Бер всю эту историю рассказал «с точностью до наоборот»: «Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша. Я удивился и даже восхитился этой наглости». По словам Друзя, он просто сглупил, подыграв мошеннику, потому что ему было интересно «насколько далеко может пойти этот человек».

В результате Первый канал отстранил от эфира обоих.

МЕЖДУ ТЕМ

Дибров усомнился, что Друзь пытался подкупить редактора «Кто хочет стать миллионером?»

По мнению телеведущего, знатоку «Что? Где? Когда?» не нужно было заранее знать вопросы, чтобы ответить на них (подробности).

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Известный участник интеллектуальных телеигр знает, что на американском ТВ случались скандалы, когда участникам шоу за вознаграждение «сливали» ответы на вопросы игр и викторин. Заканчивались эти истории плохо для всех участников закулисных игр (подробности).

С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

ИСТОЧНИК KP.RU

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