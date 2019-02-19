2019-02-19T06:52:45+03:00
Экономика

Минэкономразвития России оценило ущерб от санкций

По данным ведомства, наибольшее количество ограничительных мер в отношении нашей страны ввел Евросоюз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рекордсменом по количеству ограничений стал ЕвросоюзРекордсменом по количеству ограничений стал ЕвросоюзФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Минэкономразвития подсчитали, сколько стран ввели в отношении России ограничительные меры (меры защиты рынка, нетарифные меры и санкции), и нанесенный ими предполагаемый ущерб нашей экономике.

По оценкам ведомства, к концу 2018 года 159 антироссийских мер и различных санкций ввели 62 страны, предполагаемый ущерб от них в общей сложности составил 6,3 миллиарда долларов.

Причем лидером в этом списке стал Евросоюз, который в разное время ввел в отношении нашей страны 25 ограничений, теоретически российская экономика из-за них потеряла около 2,4 миллиарда долларов. Соединенные Штаты оказались на девятом месте по числу ограничений и на втором – по размеру ущерба (около $1,1 миллиарда).

Третье место заняла Украина. Бывшая братская республика ввела против России 22 ограничения, которые, по подсчетам Минэкономразвития, могли нанести ущерб на сумму порядка 775 миллионов долларов.

В первую десятку также вошли Турция (12 ограничительных мер, предполагаемый ущерб – $713 миллиона), Индия (16 – $377 миллионов), Иран (320 миллионов долларов), Китай ($174 миллиона), Мексика, Таиланд и Белоруссия. Минск 13 раз вводил ограничительные меры в отношении нашей страны, предполагаемые убытки – 42 миллиона долларов, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что члены ЕС достигли «политического консенсуса» по новым санкциям против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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