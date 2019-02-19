Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах
За прошедший год цены на квартиры в России постепенно росли. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», сравнив показатели декабря 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017-го. Вывод: жилье по стране подорожало минимум на 2%, средняя стоимость «квадрата» составила 52,1 тысячу рублей.
Рост цен обусловлен многими показателями, например, подорожанием ипотеки, решением правительства по ужесточению долевого законодательства.
Но не для всех регионов характерна подобная тенденция. В десяти субъектах РФ стоимость жилья в новостройках наоборот снизилась.
Цены на новостройки снизились:
Санкт-Петербурге,
Самарской области,
Свердловской области,
Ямало-Ненецком автономном округе,
Кабардино-Балкарии,
Еврейской автономной области,
Мордовии,
Курганской области,
Смоленской области,
Республике Коми.
Во многих регионах свои причины для снижения, где-то сказывается политика властей, где-то высокая конкуренция среди застройщиков. Например, в Санкт-Петербурге сказалось продление программы реновации еще на десять лет, сокращение доли ипотечных сделок в структуре продаж строящегося жилья и снижение количества инвесторов на рынке. Во многих районах в разы увеличились объемы строительства (Колпино, Пушкин, Красное Село).
Были и те, где цены за кв. м. наоборот выросли:
Ленинградская область + 3,17%, до 64,7 тыс. рублей,
Московская область + 6,95%, до 74,2 тыс. рублей,
Кировской области +14%, до 46,6 тыс. рублей,
Татарстане +15%, до 53,4 тыс. рублей,
Камчатский край + 16,3%, до 86,2 тыс. рублей.
В целом новостройки сохраняют тенденцию к подорожанию и средняя цена квадратного метра по России достигла уровня 2016 года, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU