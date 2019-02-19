Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-19T09:05:42+03:00

Цены на новостройки снизились в 10 регионах страны, но в целом отмечается тенденция к подорожанию Фото: Евгения ГУСЕВА

В целом же по стране отмечается тенденция к росту цен на недвижимость

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За прошедший год цены на квартиры в России постепенно росли. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», сравнив показатели декабря 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017-го. Вывод: жилье по стране подорожало минимум на 2%, средняя стоимость «квадрата» составила 52,1 тысячу рублей.

Рост цен обусловлен многими показателями, например, подорожанием ипотеки, решением правительства по ужесточению долевого законодательства.

Но не для всех регионов характерна подобная тенденция. В десяти субъектах РФ стоимость жилья в новостройках наоборот снизилась.

Цены на новостройки снизились:

Санкт-Петербурге,

Самарской области,

Свердловской области,

Ямало-Ненецком автономном округе,

Кабардино-Балкарии,

Еврейской автономной области,

Мордовии,

Курганской области,

Смоленской области,

Республике Коми.

Во многих регионах свои причины для снижения, где-то сказывается политика властей, где-то высокая конкуренция среди застройщиков. Например, в Санкт-Петербурге сказалось продление программы реновации еще на десять лет, сокращение доли ипотечных сделок в структуре продаж строящегося жилья и снижение количества инвесторов на рынке. Во многих районах в разы увеличились объемы строительства (Колпино, Пушкин, Красное Село).

Были и те, где цены за кв. м. наоборот выросли:

Ленинградская область + 3,17%, до 64,7 тыс. рублей,

Московская область + 6,95%, до 74,2 тыс. рублей,

Кировской области +14%, до 46,6 тыс. рублей,

Татарстане +15%, до 53,4 тыс. рублей,

Камчатский край + 16,3%, до 86,2 тыс. рублей.

В целом новостройки сохраняют тенденцию к подорожанию и средняя цена квадратного метра по России достигла уровня 2016 года, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU