2019-02-19T08:40:40+03:00
Общество

В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский

Правоохранители схватили Сергея Грибинюченко на парковке торгового центра при получении взятки
Дарья ИВАШКИНА
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В Подмосковье задержали врио главы города ДзержинскийВ Подмосковье задержали врио главы города ДзержинскийФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 19 февраля, стало известно о задержании исполняющего обязанности мэра подмосковного Дзержинского Сергея Грибинюченко. Как выяснилось, правоохранители задержали чиновника на парковке одного из торговых центров в Московской области, причем взяли его с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч долларов.

При этом в Следственном комитете России (СКР) уточнили, что врио мэра обещал за взятку общее покровительство одной из частных компаний при реализации муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Подмосковья.

Также в СКР подтвердили, что против Грибинюченко уже возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.

СПРАВКА «КП»

Сергей Грибинюченко возглавил Дзержинский совсем недавно - 25 января текущего года. До этого же он занимал должность главы Пушкинского муниципального района Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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