В Индии грузовик врезался в свадебную церемонию: 13 человек погибли , 15 пострадали

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-19T09:02:54+03:00

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Веселая свадьба в индийском штате Раджастан обернулась страшной трагедией: в свадебную процессию на полном ходу врезался грузовик, в результате погибли 13 человек. Еще 15, в том числе невеста, были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, передает телеканал NDTV.

Уточняется, что это случилось поздно вечером в понедельник, 18 февраля, на шоссе в деревне Амбавали, округ Пратапгарх, примерно в 417 километрах от столицы штата Джайпур.

Грузовик въехал в свадебное шествие, когда люди с песнями и танцами шли по обочине дороги. Девять человек скончались на месте, еще четверо умерли по пути в больницу.

Обстоятельства и причины наезда выясняет местная полиция.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как около полутора лет назад в том же штате Раджастан из-за сильной пыльной бури обрушилась стена здания, в котором отмечали свадьбу. Тогда погибли 25 человек, еще 28 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU