2019-02-19T09:02:54+03:00
Происшествия

В Индии грузовик врезался в свадебную церемонию: 13 человек погибли , 15 пострадали

Трагедия произошла штате Раджастан, невеста тоже госпитализирована с травмами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Веселая свадьба в индийском штате Раджастан обернулась страшной трагедиейВеселая свадьба в индийском штате Раджастан обернулась страшной трагедиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Веселая свадьба в индийском штате Раджастан обернулась страшной трагедией: в свадебную процессию на полном ходу врезался грузовик, в результате погибли 13 человек. Еще 15, в том числе невеста, были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, передает телеканал NDTV.

Уточняется, что это случилось поздно вечером в понедельник, 18 февраля, на шоссе в деревне Амбавали, округ Пратапгарх, примерно в 417 километрах от столицы штата Джайпур.

Грузовик въехал в свадебное шествие, когда люди с песнями и танцами шли по обочине дороги. Девять человек скончались на месте, еще четверо умерли по пути в больницу.

Обстоятельства и причины наезда выясняет местная полиция.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как около полутора лет назад в том же штате Раджастан из-за сильной пыльной бури обрушилась стена здания, в котором отмечали свадьбу. Тогда погибли 25 человек, еще 28 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский
Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ
Разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД показала не ту ракету
Названы лучшие смартфоны в мире
Погода в Москве на 19 февраля 2019 года: в столице будет солнечно и без осадков
Власти 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Минэкономразвития России оценило ущерб от санкций
Александр Друзь собрался в США
Трамп вновь заявил, что США «рассматривают все варианты» разрешения ситуации в Венесуэле
ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Жертвами стрельбы в США стали четыре человека
Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT