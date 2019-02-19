В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-19T09:42:41+03:00

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Во вторник, 19 февраля, появилась информация о том, что в квартире жилого дома в подмосковной деревне Докукино, расположенной в городском округе Подольск, нашли тела трех человек. Все они - члены одной семьи. Это 39-летний безработный мужчина, его 27-летняя жена, которая также нигде не работала, и их восьмилетний сын.

Как уточнил источник kp.ru, трупы были обнаружены в минувший понедельник около 20:40 мск. Причем прибывшие на место правоохранители отметили, что никаких заметных внешних признаков насильственной смерти на телах не наблюдалось.

В настоящее время стражи порядка пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и установить причину смерти.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка. Однако тогда у обоих были ножевые ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU