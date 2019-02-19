2019-02-19T09:54:56+03:00
Происшествия

В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе

В результате атак украинских военных вновь пострадали мирные жители
Дарья ИВАШКИНА
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В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в ДонбассеВ России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 февраля, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил новые дела из-за обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей в Донбассе.

Как выяснилось, 16 февраля украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия объекты гражданской инфраструктуры в городе Докучаевск, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР). А 18 февраля ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения невоенных объектов в поселке Донецком, что в Луганской народной республике (ЛНР).

В результате этих действий получили ранения мирные жители — женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

«По данным фактам Главным следственным управлением СКР возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», - говорится на официальном сайте Следственного комитета России.

Кстати, отметим, то уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года СКР возбудил дело по факту обстрела жителей Донбасса с помощью дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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