2019-02-19T10:16:21+03:00
Происшествия

В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички

В результате нападения пострадали двое граждан Молдавии
Дарья ИВАШКИНА
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В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электричкиВ Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электричкиФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 19 февраля, появилась информация о том, что полиция ищет в Подмосковье мужчину, напавшего с ножом на двух граждан Молдавии в электричке.

Как сообщил источник kp.ru, в минувший понедельник, 18 февраля, в Центральную районную больницу (ЦРБ) подмосковного города Пушкино за медицинской помощью обратились двое мужчин, одному из которых 44 года, а другому - 29 лет. У обоих врачи обнаружили проникающие ножевые ранения. Причем, по словам самих пациентов, травмы они получили, когда ехали из подмосковных Мытищ в российскую столицу на электричке.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первое подобное нападение в электричке. К примеру, как ранее писал сайт kp.ru, некоторое время назад человек с ножом напал на двух пассажиров электропоезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Любань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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