2019-02-19T10:22:43+03:00
Экономика

ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском

В него попадут те компании, которые были замечены в сомнительных операциях
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенными рискамиЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенными рискамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Банк России планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском. В список попадут те компании, которые были замечены в сомнительных операциях. Площадка объединит в себе не только банковские сведения, но и информацию от таможенной и налоговой служб. Аналогичный опыт имеется: ФТС в 2016 года ведет свой внутренний реестр объектов особого контроля. Туда попадают сведения о компаниях, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции. Объединение данных различных служб позволит снизит риски для банков и нагрузку на честный бизнес.

Банки могут получить доступ к обобщенной базе уже к концу 2019 или началу 2020 года.

- Кредитные организации смогут проверить своих новых клиентов – юридических лиц на наличие сомнительных операций. Общий реестр позволит банку оперативно и без лишних издержек оценить все риски, рассказ газете «Известия» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство. Межведомственные договоренности уже достигнуты, теперь стоит вопрос о качественной аналитике.

Сейчас наиболее распространенные причины включения в список ФТС – невозврат валютной выручки и манипуляции с авансами (завышение при поставке товаров). Свое честное имя бизнесмены могут спасти, на это дается год. За период реабилитации необходимо устранить все недоработки.

Перед новым 2019 годом «Комсомолка» отправилась в гости к главе Центробанка Эльвире Набиулиной, чтобы задать все накопившиеся вопросы. А спросить было что.

Кстати, 2019-й в ЦБ встретили обновлением логотипа. Теперь орел будет изображаться с закрытыми клювами, а контуры его перьев сглажены. Регулятор отмечает, что кардинальных изменений в логотипе не произошло, но при этом он “стал более современным и удобным для использования".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном
В Китае обрушился канатный мост с туристами
В Индии грузовик врезался в свадебную церемонию: 13 человек погибли, 15 пострадали
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский
Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ
Разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД показала не ту ракету
Названы лучшие смартфоны в мире
Погода в Москве на 19 февраля 2019 года: в столице будет солнечно и без осадков
Власти 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Минэкономразвития России оценило ущерб от санкций
Александр Друзь собрался в США
Трамп вновь заявил, что США «рассматривают все варианты» разрешения ситуации в Венесуэле
ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Жертвами стрельбы в США стали четыре человека
Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT