ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-19T10:22:43+03:00

В него попадут те компании, которые были замечены в сомнительных операциях

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Банк России планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском. В список попадут те компании, которые были замечены в сомнительных операциях. Площадка объединит в себе не только банковские сведения, но и информацию от таможенной и налоговой служб. Аналогичный опыт имеется: ФТС в 2016 года ведет свой внутренний реестр объектов особого контроля. Туда попадают сведения о компаниях, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции. Объединение данных различных служб позволит снизит риски для банков и нагрузку на честный бизнес.

Банки могут получить доступ к обобщенной базе уже к концу 2019 или началу 2020 года.

- Кредитные организации смогут проверить своих новых клиентов – юридических лиц на наличие сомнительных операций. Общий реестр позволит банку оперативно и без лишних издержек оценить все риски, рассказ газете «Известия» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство. Межведомственные договоренности уже достигнуты, теперь стоит вопрос о качественной аналитике.

Сейчас наиболее распространенные причины включения в список ФТС – невозврат валютной выручки и манипуляции с авансами (завышение при поставке товаров). Свое честное имя бизнесмены могут спасти, на это дается год. За период реабилитации необходимо устранить все недоработки.

Перед новым 2019 годом «Комсомолка» отправилась в гости к главе Центробанка Эльвире Набиулиной, чтобы задать все накопившиеся вопросы. А спросить было что.

Кстати, 2019-й в ЦБ встретили обновлением логотипа. Теперь орел будет изображаться с закрытыми клювами, а контуры его перьев сглажены. Регулятор отмечает, что кардинальных изменений в логотипе не произошло, но при этом он “стал более современным и удобным для использования".

ИСТОЧНИК KP.RU