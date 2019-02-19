Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-19T10:43:54+03:00

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Во вторник, 19 февраля, стало известно, какое применение Минкомсвязь нашла оставшимся в России таксофонам. По словам замглавы ведомства Олега Иванова, телефонные будки можно оборудовать системами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Таким образом, телефоны-автоматы в ближайшем будущем могут оснастить сиренами, средствами голосового и визуального оповещения или стробоскопами.

При этом министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает финансировать проект из наполняемого операторами связи резерва универсального обслуживания, отказавшись при этом от расходов на ставшие непопулярными пункты коллективного доступа в интернет.

Между тем, как пишет газета «Коммерсант», пока никаких решение по этому поводу не принято, а окончательного варианта нового функционала телефонных аппаратов еще не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU