2019-02-19T11:11:00+03:00
Общество

В США умер автор термина "глобальное потепление"

Причины смерти Уоллеса Смита Брокера не сообщаются
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США умер автор термина "глобальное потепление"В США умер автор термина "глобальное потепление"Фото: EAST NEWS
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В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер, который придумал термин "глобальное потепление".

Ученый ушел из жизни в одной из больниц города на 88-м году жизни. Причины смерти Брокера не сообщаются.

Ученый родился в 1931 году в Чикаго. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды, сообщает Associated Press.

За свою продолжительную карьеру он написал 14 книг и опубликовал более 500 научных статей. В одной из них в 1975 году Брокер использовал знаменитый термин "глобальное потепление". В ней ученый описывал возможные последствия влияния человека на климат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля, в 96 лет умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США.

Глобальное потепление.Таяние льдов в Арктике поменяет погоду в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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