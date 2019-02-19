В США умер автор термина "глобальное потепление"

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-19T11:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер, который придумал термин "глобальное потепление".

Ученый ушел из жизни в одной из больниц города на 88-м году жизни. Причины смерти Брокера не сообщаются.

Ученый родился в 1931 году в Чикаго. После окончания Колумбийского университета принял решение остаться преподавать на кафедре геологии и окружающей среды, сообщает Associated Press.

За свою продолжительную карьеру он написал 14 книг и опубликовал более 500 научных статей. В одной из них в 1975 году Брокер использовал знаменитый термин "глобальное потепление". В ней ученый описывал возможные последствия влияния человека на климат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля, в 96 лет умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/481093" frameborder="0"></iframe> Глобальное потепление.Таяние льдов в Арктике поменяет погоду в России

ИСТОЧНИК KP.RU