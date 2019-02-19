Глава Минпромторга рассказал, какие замечания президент сделал «Кортежу»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-19T10:52:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский лимузин из проекта «Кортеж», тот самый на котором везли на инаугурацию Владимира Путина, постепенно расширяет границы. Только в 2019 году на рынок попадут 150 автомобилей, а с 2020 года начнется серийное производство. Основной производственной площадкой будет «Соллерс-Елабуга». Там с конвейера сойдут седаны и внедорожники. А бронированные автомобили и лимузины будут производиться на площадке НАМИ.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров признается, что машина получилась удачной. Президент остался доволен, но сделал некоторые замечания.

- В основном это было связано с режимом работы подвески, выхлопной системы, трансмиссии и коробки передач. Мы в этом направлении работаем в штатном режиме, постоянно модернизируем системы автомобиля,- рассказал газете «Известия» министр.

Люксовые российские автомобили, выпускаемые под брендом Aurus, уже доступны для предзаказа. Заявки на авто принимаются с 15 февраля.

Кстати, в мае прошлого года президент отметил: "Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком. Микроавтобусы хорошие, в том числе это можно будет использовать для семьи с детьми".

ИСТОЧНИК KP.RU